台風10号の影響で県内では午後9時現在、2万9000戸が停電しています。 九州電力によりますと、南種子町で3930戸、奄美市で3900戸、喜界町で2710戸、鹿屋市で2580戸、志布志市で2270戸、鹿児島市で1700戸、錦江町で1430戸、指宿市で1410戸、肝付町で1340戸、南大隅町で1210戸などとなり、県全体では28市町村の2万9060戸に上っています。 九州電力送配電は電線が切れて垂れ下がったり折れた電柱があった場合は、触らずに最寄りの九