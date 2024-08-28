メ～テレ（名古屋テレビ） 東海道新幹線は大雨の影響で、28日午後8時54分現在、一部区間で運転見合わせとなっています。 JR東海によりますと、28日午後8時54分頃、大雨の影響で静岡駅～掛川駅間に設置されている雨量計が規制値に達したため、東海道新幹線は、上りの新大阪～小田原間と、下りの東京～名古屋間で、運転を見合わせています。