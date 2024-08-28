米１０年債利回りは３．８３３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（%） 米2年債 3.869（-0.030） 米10年債3.833（+0.011） 米30年債4.127（+0.014） ドイツ2.257（-0.031） 英国3.994（-0.004） カナダ3.061（+0.001） 豪州3.930（+0.020） 日本0.903（+0.019） ※米債以外は10年物