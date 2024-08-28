ドル円のピボットは１４４．３９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:51現在） ドル円 現値144.70高値144.78安値143.69 146.18ハイブレイク 145.48抵抗2 145.09抵抗1 144.39ピボット 144.00支持1 143.30支持2 142.91ローブレイク ユーロ円 現値160.80高値161.37安値160.45 162.22ハイブレイク 161.79抵抗2 161.30抵抗1 160.87ピボット 160.38支持1