女優の北乃きいが２８日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。同番組にゲスト出演した長嶋一茂からもらった驚きの誕生日プレゼントを明かした。北乃は長嶋主演の映画「ポストマン」（２００８年公開）で娘役を演じた。当時１６歳だったが誕生日プレゼントに「ルイ・ヴィトンのバッグ」をもらったという。この発言にスタジオは「なんで！？」「１６歳で！？」と騒然。北乃は「この年で女性として扱っ