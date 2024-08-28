◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―２阪神（２８日・横浜）ＤｅＮＡの先発・東克樹投手が、７回を投げ８安打２失点の好投。今季１１勝目を挙げ、昨年８月から続く連続クオリティースタート（ＱＳ、６回以上自責３以下）を３１試合に伸ばした。初回にセンターが打球を見失う不運な打球（記録は二塁打）もあり先制を許したものの、最少失点で切り抜けると、６回には井上にも一発を浴びたが、粘り強くイニングを重ねた。東は「