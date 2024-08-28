宮崎県は２８日、台風１０号により多数の人が危害を受ける恐れがあることから、県内２４市町村を対象に災害救助法の適用を決めた。適用により、避難所設置の経費が支給されるという。鹿児島県も同日、県内全４３市町村に災害救助法の適用を決めた。