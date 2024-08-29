自民党の茂木敏充幹事長は９月の党総裁選への出馬に向け、幹事長権限を別の幹部に委嘱する方向で調整に入った。岸田文雄首相（党総裁）と近く会談して委嘱を報告する見通しで、委嘱先は麻生太郎副総裁とする案が出ている。党関係者が２８日明らかにした。