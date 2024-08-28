【パリ＝読売取材団】パリ・パラリンピックは２８日午後８時（日本時間２９日午前３時）から開会式が行われる。五輪に続いてスタジアムの外が舞台となり、選手らはパリ中心部のシャンゼリゼ通りをコンコルド広場に向かって行進する予定。大会には過去最多１６８の国・地域（難民選手団を含む）から約４４００人の選手が集い、２２競技５４９種目で熱戦が繰り広げられる。開会式を前にパリ市内の開幕ムードは高まり、バスチーユ