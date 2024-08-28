政治とカネをめぐる問題や疑惑の責任をとるとして、28日に議員辞職願を提出した堀井学衆院議員（比例北海道ブロック、自民党を離党）。突然の表明を関係者は複雑な思いで受け止めた。28日午前、堀井氏は東京の事務所を通じて「政治資金収支報告書への不記載問題に加え、選挙区内で代理人が私名義の香典を配った疑惑が発覚した。私の順法精神の欠如が原因で、次期衆院選への不出馬宣言だけでは不十分との結論に達した」とのコメ