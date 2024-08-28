イケメン課長を落とそうと先輩と後輩がバチバチ！ 先にランチのお誘いを勝ち取ったのは…!?「私は可愛い」異動先でも男性のツボを押さえてモテまくるはずが…!?／あざとかわいいワタシが優勝（1）誰よりも愛されて育てられた自覚がある松嶋琴音は「私は可愛い」と自信たっぷり。男の人が「かわいい」と思うツボをしっかり押さえて、どこに行ってもモテ無双な人生を歩んできました。イケメン揃いの広報部に異動した琴音はさっそくモ