おれすごい泳げてる！入学式の翌日、元気に登校した息子が帰ってこない⁉／小学生男子は本日も晴天なり！（1）漫画家のお父さん・ひこちゃんと、心配性のお母さん、そしてゲーム大好きで明るい息子の3人で暮らす、ひこちゃんファミリー。お父さんがつづる家族の日常は、小学生男子の「あるある」エピソードが満載で、「共感が止まらない！」と大きな反響を呼んでいます。トホホな時もあるけれど、小学生の息子はいつも元気で