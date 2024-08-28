【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「育ち盛りの子どもたちはたくさん食べてすくすく育たないとね」（JIN） BTSのJINがBTSオフィシャルYouTubeチャンネルで公開されたオリジナルバラエティ番組『Run Jin』第3話で、インターネットカフェで働く魅力的で優秀なアルバイトに扮した。 JINはインターネットカフェを占領した数十人の小学生を見てしばらく呆気に取られていたが、すぐに押し寄せる料理の注文をひと