28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比50円高の3万8420円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8371.76円に対しては48.24円高。出来高は1782枚となっている。 TOPIX先物期近は2696.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.38ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物