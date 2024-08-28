Image: SETI 地球外生命体の発見をミッションとする非営利団体SETI協会、カリフォルニア大学バークレー校のSETIリサーチセンター、そして国際電波天文学研究センターが協力して取り組むプロジェクトがあります。使うのはオーストラリアにある電波天文台「マーチソン広視野アレイ」。宇宙人からのシグナル探しこのプロジェクトで探すは、宇宙人の声、信号です。知的生命体がもしいるとして、