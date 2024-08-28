「ヤクルト２−３巨人」（２８日、神宮球場）ヤクルトが３連敗で、３カード連続の負け越しとなった。先発・サイスニードが粘りながらも６回３失点で７敗目。打線も下位打線で一時同点に追いつくなど２得点を奪ったが、あと一歩届かなかった。試合後の高津監督は、先制２ランを被弾したサイスニードに関して「先に失点しなけりゃよかったんですけどね。追い込んでからの半速球だったので」と肩を落とした。それでも適時打を