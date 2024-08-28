俳優の竹内涼真が主演を務める、Amazon Original ドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』(10月25日独占配信)のメイキング映像が28日、公開された。Amazon Original ドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』○『龍が如く』の舞台 神室町を関東近郊に再現メイキング映像今回公開されたのは、『龍が如く』を象徴する物語の舞台“神室町”の裏側を映したメイキング映像。神室町は桐生一馬にとっての深い意味を持つ街であり、複数の