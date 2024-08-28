宇宙人は緑色ではなく紫色の見た目をしている可能性が高いという説が出てきた。地球外生命体については長い間、地球上の生命維持に必要な酸素を供給するクロロフィルの色素に似た緑色であるとされてきたが、今回新たな研究により、地球上の最初期のバクテリアのような紫色である可能性が示唆された。 【写真】UFOなのか!? 日本の小説家が撮影した「謎の発光体」画像 これを受けて現在、異星人の痕跡を見落とすのを防ぐため、