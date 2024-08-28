気象台は、午後9時50分に、暴風警報を熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、宇土市、上天草市、宇城市、美里町、長洲町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町に発表しました。また波浪警報を熊本市、八代市、荒尾市、水俣市、玉名市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、長洲町、氷川町、芦北町、津奈木町、苓北町に発表しました。【警報エリアを