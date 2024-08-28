◇プロ野球DeNA3-2阪神 (28日、横浜スタジアム)4位DeNAが3位阪神との接戦を制し3連勝。ゲーム差を1.5に縮めました。先発は昨年8月から30試合連続でクオリティスタート(6回以上を投げ自責点3以下)を達成している東克樹投手。初回、簡単に2アウトを取ると続く森下翔太選手もフライに打ち取ったと思われましたが、センターの蝦名達夫選手が打球を見失い不運な2ベースヒットに。その後、得点圏打率.347を誇る大山悠輔選手にライトへ