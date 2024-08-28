女優北乃きい（33）が、28日放送の日本テレビ系「上田と女がに吠える夜」（水曜午後9時）に出演し、ゲストの長嶋一茂（58）からもらった衝撃のプレゼントを明かした。一茂が紹介されると、北乃は「私、16歳の時に一茂さんと共演させていただいて、お父さん役だったんです。映画で」と話し、08年の映画「ポストマン」のイメージが映された。北乃は「その時、誕生日か何かで、一茂さんがプレゼントしてくださったんですよ」と回想。M