ロックバンド・THE ALFEEが、デビュー50周年の記念日である8月25日に『THE ALFEE 50th Anniversary Premium Members セレモニー＆スペシャルコンサート』を東京・有明アリーナで開催。3人それぞれが思いを語りました。1974年8月25日にデビューしたTHE ALFEE。ヒット曲『星空のディスタンス』、デビュー曲『夏しぐれ』を含む5曲をクラッシックバージョンで披露しました。セレモニーで桜井賢さん（69）は、「74年にデビューして本日5