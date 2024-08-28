◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―２阪神（２８日・横浜）阪神の先発・村上頌樹投手が、６回５安打３失点でリーグワーストタイの９敗目を喫した。同点に追いついた直後の６回１死。オースティンに右翼席へ決勝ソロを浴びた。最速１５０キロの直球と最遅６５キロの超遅球で粘りの投球を見せたが、大砲の前に沈んだ。試合後は「追いついてもらった次のイニングでホームランを打たれたので、申し訳ないです。あそこの１点が本当