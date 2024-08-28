◆パ・リーグ日本ハム５―９楽天（２８日・エスコンフィールド）日本ハムが楽天に敗れ、引き分けを挟んで続いていた連勝が２で止まった。先発の山崎福也投手が移籍後最短の４回５失点ＫＯ。２年連続の１０勝に王手をかけて臨んだ一戦だったが、２者連続本塁打を含む今季ワーストの１試合３被弾で４敗目を喫した。打線は５点を追う４回に清宮幸太郎内野手、Ｆ・レイエス外野手の２連発、伏見寅威捕手の適時打で３得点。一気