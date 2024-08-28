「過去最強」に近いとされる台風１０号の接近で、２８日は九州を中心に大荒れの天気となり、突風などによる被害も相次いだ。「鈍足」も特徴の台風は数日かけて列島を縦断し、各地に警報級の風雨をもたらすと見込まれており、能登半島地震の被災地や過去に豪雨被害のあった地域などでは警戒が強まっている。気象庁によると、台風は速度が遅いため、東海や近畿などでは少なくとも３１日まで大雨や暴風が警報級に達する恐れがある