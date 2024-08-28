サロン級の美しいトレンドネイルをセルフで気軽に楽しめるジェルネイルブランド｢GELiSM(ジェリズム)｣から、秋の新色4色を2024年9月13日(金)より、一部のバラエティショップおよびディーアップの公式オンラインショップで発売いたします。｢シルキーマグネット｣シリーズの第2弾として、秋にふさわしいシックなカラーの新色をラインアップ。ぜひ、最後までご覧ください。 【GELiSM】秋の新色 価格:1,760円(