28日（水）、横浜での対DeNA18回戦。阪神の先発投手は村上頌樹、対するDeNAの先発投手は東克樹。阪神は1回表、幸先よく先制。森下翔太の二塁打などで二死二塁とし、大山悠輔の適時打で1点を挙げた。1点リードの3回裏、村上は蝦名達夫、オースティンの適時打で2点を奪われる。阪神は逆転を許してしまう。1点を追いかける6回表、一死から井上広大がレフトへのソロを放ち1点を追加。2対2の同点に追いつく。6回裏、村上はオ