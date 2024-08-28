野球ゲーム「パワフルプロ野球」シリーズの発売30周年を記念した「パワフルプロ野球30周年記念コンサート」が10月14日に東京・渋谷のBunkamuraオーチャードホールで行われ、シンガー・ソングライターの米倉千尋、堀内恵子、東野純直ら「パワフルプロ野球」シリーズを彩る主題歌を担当した歴代シンガーたちが集結することが分かった。28日、主催でゲームミュージッククリエイターなどのライツ、アーティストマネジメントなどを行うE