秋元康氏プロデュースのアイドルグループ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮ」が、３１日に日本テレビ「２４時間テレビ日産チャリティーイベント」でライブパフォーマンスを行う。話題のアーティストなどが集うチャリティーイベント。観覧は無料で、ＭＣは女優で小説家の高山一実、お笑いコンビ「ぺこぱ」らが務める。イベントの出演が決まり、メンバーのＡＯＩは「昔からみていた番組にデビューしてまだ１年もたたないうちに