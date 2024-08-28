欧州株堅調一方で米株先物は上値重く推移 東京時間21:11現在 英ＦＴＳＥ100 8332.06（-13.40-0.16%） 独ＤＡＸ18834.46（+152.65+0.82%） 仏ＣＡＣ40 7603.21（+37.43+0.49%） スイスＳＭＩ 12375.32（+78.60+0.64%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間21:11現在 ダウ平均先物SEP 24月限41332.00（-24.00-0.06%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5639.25（