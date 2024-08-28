ドル円一時１４４．６７レベル、本日の高値を更新＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤はドル買いが優勢。ドル円は高値を144.67レベルに更新した。ユーロドルは1.1111レベル、ポンドドルは1.3205れ絵ｂる、豪ドル/ドルは0.6773レベルなどにそれぞれ安値を更新している。美絵１０年債利回りは３．８２５％付近に上昇。 USD/JPY144.63EUR/USD1.1111GBP/USD1.3207AUD/USD0.6774