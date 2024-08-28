RIIZEのリアルバラエティ番組『BOSS RIIZE』第1話にて、メンバーが服を着たまま海に入ってはしゃぐ姿を見せ、視聴者の話題を集めた。【映像】海ではしゃぐ“最強イケメン軍団”2023年9月に韓国でデビューし、端正なビジュアルや高いパフォーマンススキルで世界中から注目を浴びているボーイズグループ・RIIZE。『BOSS RIIZE』では、韓国の江原道、江陵、襄陽へ1泊2日の旅行に出かけたRIIZEが、さまざまなミッションを通して得