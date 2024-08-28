俳優の高橋克明（たかはし・かつあき）さんが１９日、心筋梗塞のため死去した。５９歳だった。所属する文学座が発表した。葬儀は近親者のみで執り行なわれたという。１９６４年、大阪府生まれ。玉川大文学部卒業後に、文学座附属演劇研究所に入所。１９９０年に初舞台。「十二夜」「ジャンガリアン」など、多数の舞台に出演した。昨年１１月、「ひまわり」が遺作舞台。映画では「火の華」（１２月公開）、「ＳＥＮＳＥＫＩ」