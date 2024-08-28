こんにちは！美人百花Flowers5期生の八木友理恵です。今回は紫外線がまだまだ強いこの時期にオススメのコスメを発見したので、ご紹介します♪見落としがちな唇の日焼け対策に！今話題の資生堂のUVリップグロス出典: 美人百花.com資生堂から発売されている話題のリップグロス「UVリップカラースプラッシュ」。唇は皮膚が薄くて弱いため、紫外線の影響を受けやすく、UVケアが大切になります。しかし、唇に日焼け止めを直接塗るわけ