竹内涼真が主演し、賀来賢人が共演するAmazon Originalドラマ『龍が如く〜Beyond the Game〜』（10月25日配信スタート）より、物語の舞台となる神室町の巨大セットの裏側を映したメイキング映像が解禁された。【動画】竹内涼真＆賀来賢人、神室町の再現度に驚き！本作は、セガの人気ゲームシリーズ『龍が如く』に着想を得た実写クライム・サスペンスアクション。ゲームと同じく実在の歓楽街をモチーフに作られた神室町を舞台に