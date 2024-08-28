chilldspotが新曲「僕たちは息をして」のミュージックビデオを公開した。◆「僕たちは息をして」MV「僕たちは息をして」は小粼（B）が初めて作詞を担当した楽曲。今までのchilldspotとは違った文学的な楽曲で、小粼が描く素直に綴られた言葉がとても印象的な作品。MVではメンバー3人が出演し、まるで歌詞のように3人の物語が続いていく。小粼は「作り終えた今読み返してみると、作詞した自分自身だけど刺さるこ