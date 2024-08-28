非常に強い台風１０号の影響で、今週末に予定されているイベントの中止が相次いでいる。人気デュオ「コブクロ」は２８日、結成２５周年記念ツアー「ＫＯＢＵＫＵＲＯ２５ＴＨＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＴＯＵＲ２０２４”ＱＵＡＲＴＥＲＣＥＮＴＵＲＹ”」の香川公演（３１日）の中止を発表。前日２７日に中止を発表した松山公演（３０日）に続き「中止を検討せざるを得ない状況になりました」と説明した。２人組バ