野球のＵ１８（１８歳以下）アジア選手権（９月２日開幕、台湾）に出場する高校日本代表が２８日、ほっともっとフィールド神戸で大学日本代表と壮行試合を行い、１―７で敗れた。先発の中崎（京都国際）は二回に先制を許し、３回１失点。田崎（興南）が五回、藤田（東海大相模）は七回にそれぞれ３失点した。攻撃は三回の押し出し四球による１点に終わり、１回ずつの９人による継投に６安打に抑えられた。