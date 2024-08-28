台風10号によるコンビニへの影響です。ローソンでは28日の午後4時時点で鹿児島の60店、熊本の10店など九州全体であわせて76店舗が28日夕方以降、計画休業する予定です。避難指示が出ている地域だということです。コンビニ各社は、店舗ごとの判断で状況に応じて一時休業などを行う方針です。