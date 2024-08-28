ミュージカル、ドラマ、映画、そしてアーティストとして多彩な活動をしている吉柳咲良が、10代最後の日、2024年4月21日（日）にリリースした1st Digital Single「Pandora」に続く2nd Digital Single「Crocodile」を8月30日（金）配信することが決定し、ティザーが公開された。 本作は、「Pandora」同様、ちゃんみな、SKY-HI、BE:FIRSTなどで知られる音楽プロデューサー、Ryosuke “Dr.R” Sa