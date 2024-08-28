俳優の鈴木勝吾（35）が28日、元乃木坂46で女優の生駒里奈（28）との“週刊誌報道”を受け、自身のX（旧ツイッター）で“熱愛”を否定した。鈴木は、ニュースサイト「NEWSポストセブン」の「初めてのデート写真！？」などと題した記事の投稿を引用し「ファンの皆様、生駒ファンの皆様。びっくりすぎますが、ご心配なされるようなことは皆無なので、ご安心下さい」と呼びかけた。生駒も同日、自身のXで「デートじゃないです〜。煽ら