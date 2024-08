『UKFC on the Road 2024』2024.8.21(WED)大阪・なんばHatch 写真=UK.PROJECT 提供(撮影:松本いづみ) 下北沢の老舗インディーズレーベル・UK.PROJECTとプロダクション『UKPM』が全力でプロデュースする、真夏のライブイベント『UKFC on the Road』が今年で14周年を迎える。今年は東京公演ではなく、初の大阪単独開催として、8月21日(水)大阪・なんばHatchに12組が集った。その面子を見ても、UK.