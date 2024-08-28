ユベントスのセルビア代表MFフィリップ・コスティッチ(31)。いまだに去就が不透明だ。イタリア『カルチョメルカート』が伝えている。EL優勝を引っさげ、22年夏にフランクフルトからユベントスへ加入したコスティッチ。左サイドのスペシャリスト、欧州屈指のクロッサーとして、昨季まで2年間定位置を守り抜いた。ただ、今夏で売却候補とされ、恩師オリバー・グラスナー率いるクリスタル・パレスへの移籍が伝えらえるも、ここまで実