文学座所属の俳優・高橋克明さんが19日、心筋梗塞のため亡くなった。59歳。文学座が公式サイトで28日に公表した。【写真】高橋克明さんも出演した『鎌倉殿の13人』キャスト再集結関係各位へ「訃報」として、「文学座 演技部 高橋克明（たかはし かつあき／本名：同じ）は、8月19日（月）午後0時01分、心筋梗塞のため死去しました。享年59。尚、葬儀は近親者のみで執り行われました」と報告した。高橋さんは1964年12月7日生ま