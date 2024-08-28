大雨洪水警報が、枕崎市に発表されました。 洪水警報が、指宿市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町に発表されました。 鹿児島市、鹿屋市、日置市、南さつま市、南九州市、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町、屋久島町に発表されている、暴風波浪特別警報、大雨洪水警報は、継続中です。 阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、長島町に発表されている、暴風波浪高潮特別警報は、継続中です。 指宿市、西之表市、垂水市、霧