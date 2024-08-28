「湖池屋」は、2024年8月26日12時からオンラインショップにて「KOIKEYA LONG LIFE SNACK（6缶セット）」を販売しています。オンラインショップ限定の6缶セット「KOIKEYA LONG LIFE SNACK」は、5年間保存が可能で、災害時等に求められる新しい食の形を実現した商品です。今回湖池屋が販売するのは、オンラインショップ限定の6缶セットで、「湖池屋プライドポテト 神のり塩」、「ピュアポテト オホーツクの塩と岩塩」と「湖池屋プラ