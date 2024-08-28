竹内涼真主演でセガの大ヒットゲームを実写化した Amazon Original ドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」のメイキング映像が公開され、ゲームの象徴的な舞台でもある歓楽街・神室町を再現した、巨大セットの裏側が明かされた。本作は、セガの大ヒットゲーム「龍が如く」シリーズに着想を得たオリジナル脚本で描かれる全6話の実写ドラマ。Netflixオリジナルシリーズ「全裸監督」の武正晴が監督を務め、“堂島の龍”と呼ばれる