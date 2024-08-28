夫の浮気を疑い、どう対応すればいいのか迷うこともあるでしょう。今回は、夫の浮気サインを紹介します。定時後の行動が怪しい「残業が増えた」「急用で遅くなる」といった夫からの連絡が頻繁になり、帰宅時間が不規則になった場合、要注意です。ただの多忙ではないかもしれません。知らない人間関係がある夫の話の中で、急に新しい名前が登場し、その人との接触が多くなったとき、警戒が必要です。特に関係性に説明がない場合は、