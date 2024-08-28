3回DeNA2死二塁、オースティンが左中間に適時二塁打を放つ＝横浜DeNAが3連勝で勝率5割復帰。0―1の三回に蝦名とオースティンの適時二塁打で2点。2―2の六回にはオースティンの22号ソロで勝ち越した。7回2失点の東が11勝目を挙げ、森原が23セーブ目。阪神は村上が9敗目を喫した。