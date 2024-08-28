◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―２阪神（２８日・横浜）阪神が２試合連続の逆転負けを喫し、３カードぶりの負け越しが決まった。先発の村上が６回５安打３失点でリーグワーストタイの今季９敗目。１点リードの３回、蝦名に同点の適時二塁打を浴びると、続くオースティンに一時勝ち越しの適時二塁打を許した。さらに、同点に追いついた直後の６回。またオースティンに決勝ソロを浴びた。攻撃陣は初回に大山の右前適時打で